Matriks'ten sermaye piyasalarına yapay zekâ hamlesi

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Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'nin düzenlediği Matriks Zirve 2026, yatırım dünyası, finans sektörü ve teknoloji ekosisteminden yaklaşık 800 katılımcıyı İstanbul'da buluşturdu.

"Sermaye Piyasalarının Yapay Zekâ ile Dönüşümü" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, yapay zekânın yatırım süreçlerinden veri yönetimine, karar destek mekanizmalarından kurum kültürüne kadar uzanan etkileri ele alındı.

Yeni nesil yapay zekâ ekosistemi tanıtıldı

Zirvenin öne çıkan başlıklarından biri, Matriks'in geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ ekosistemi Matriks AI'ın lansmanı oldu.

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül ve şirketin yapay zekâ ekibi tarafından tanıtılan ekosistem kapsamında; analitik ve trading MCP, finansal asistan Qodi, yapay zekâ destekli veri analiz sistemi Quantex ve AI Ready Qortex çözümleri yatırımcıların kullanımına sunuldu.

Şirket, söz konusu teknolojilerin yatırımcıların bilgiye erişimini hızlandırmayı, veriyi anlamlandırmayı ve karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Finans sektöründe yapay zekâ gündemi

Etkinlik kapsamında düzenlenen 5 panel, 5 keynote konuşması ve 5 eğitim oturumunda yapay zekâ destekli yatırım teknolojileri, algoritmik işlem sistemleri, veri ekonomisi, kripto varlıklar ve kurumsal yapay zekâ dönüşümü gibi konular ele alındı.

Katılımcılar, yapay zekânın yalnızca operasyonel verimlilik sağlayan bir araç olmaktan çıkarak finansal kurumların rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği görüşünde birleşti.

"Model satın alınır, ekosistem inşa edilir"

Matriks Genel Müdürü Arkın Şengönül, şirketin 23 yıldır sermaye piyasalarının dijital dönüşümüne katkı sunduğunu belirterek, yapay zekâ çağında da teknoloji ve insanın birlikte ürettiği değere odaklandıklarını söyledi.

Şengönül, yapay zekânın insanın yerini almak için değil, daha hızlı karar alınmasını ve daha verimli çalışılmasını sağlamak amacıyla geliştirildiğini vurguladı.

Matriks Zirve 2026, sermaye piyasalarının yapay zekâ ile dönüşümüne ilişkin güncel yaklaşımların ve gelecek vizyonunun paylaşıldığı önemli bir platform olarak öne çıkarken, "Model Satın Alınır, Ekosistem İnşa Edilir" yaklaşımı etkinliğin en çok ilgi gören başlıkları arasında yer aldı.