Mavi Elma Ödülleri, bu akşam sahiplerini buluyor. Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Sistemi Yönetimi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü'nün pandemi tedbirleri nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenleyeceği Mavi Elma ödül töreni yine birbirinden değerli isimleri ve markaları ağırlayacak.

Bu yıl Dünya Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen ve Sevinç Satıroğlu’nun sunumunu yapacağı ödül törenine; Mahfi Eğilmez, Uğur Şeker, Steven Young, Shane Larkin, Cem Yılmaz, Onur Saylak, Beren Saat, Danla Biliç, Merih Demiral, Zeynep Bastık gibi sevilen isimler renk katacak.

Kristagraf’ın Kristal Plaket sponsoru ve DNA Organizasyon’un organizasyon partneri olduğu Mavi Elma Ödül Töreni, 20.00 - 22.30 saatleri arasında İşletme Kulübü Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

İşte İ.Ü. İşletme Kulübünün, başarılarını ödülle taçlandırdığı isimler:

● Yılın Melek Yatırımcısı: Nevzat Aydın

● Yılın CEO’su: Steven Young

● Yılın CMO’su: Bülent Oğuz

● Yılın CFO’su: Uğur Şeker

● Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Aras Bulut İyinemli

● Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Beren Saat

● Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu: Beren Gökyıldız

● Yılın Bankası: Yapı Kredi

● Yılın En İyi Dijital Bankası: Enpara.com

● Yılın En İyi Kültür Sanat Kurumu: İKSV

● Yılın Televizyon Kanalı: Show Tv

● Yılın Haber Spikeri: Ece Üner

● Yılın Sağlık Firması: Pfizer

● Yılın Online Platformu: Netflix

● Yılın En Yenilikçi Teknoloji Şirketi: Huawei

● Yılın Yükselen Youtube Kanalı: Noluyo ya

● Yılın E- Ticaret Sitesi: Hepsiburada

● Yılın Üretici Devi: Toyota

● Yılın Ekonomi Yayın Devi: Dünya Gazetesi

● Yılın En iyi Projesi: Borusan Holding – Askıda Ne Var – Covid 19 İş Birliği

● Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: TOG – Kıyafet Bağışı Kampanyası

● Yılın En İyi Sporcusu: Shane Larkin

● Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı: Zeynep Bastık & Emircan İğrek- Dargın

● Yılın En İyi Reklamı: Koç Holding – Yaşıyor

● Yılın Sivil Toplum Kuruluşu: TEMA

● Yılın Girişimi ve Girişimcisi: Help Steps – Gözde Venedik

● Yılın En Beğenilen Reklam İşbirliği: Mavi & Merih Demiral

● Yılın En İyi Yönetmeni: Onur Saylak

● Yılın En İyi Filmi: Karakomik Filmler 2

● Yılın En İyi Denetim Şirketi: Deloitte

● Yılın FMCG Şirketi: P&G

● Yılın Ekonomisti: Mahfi Eğilmez

● Yılın En Beğenilen Müzik Grubu: Dolu Kadehi Ters Tut

● Yılın Influencer’ı: Danla Bilic

● Yılın En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol

● Yılın En İyi İnternet Dizisi: Saygı

● Yılın En İyi Kargo Şirketi: MNG Kargo

● Yılın En İyi İletişim Kitabı: Sevinç Satıroğlu – Konuşursam Dünya Sarsılır

● İşletme Kulübü Özel Ödülü: TİM

● İşletme Kulübü Özel Ödülü: Mehtap Algül

● İşletme Kulübü Özel Ödülü: uniKuni.