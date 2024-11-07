Mavi haşhaş tohumu satışı için TMO talep toplamaya başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1000 ton gıda amaçlı mavi haşhaş tohumu satışı için talep toplaması bugün itibarıyla başlarken, bu süreç 14 Kasım saat 13.00'e kadar devam edecek. Tahsis sonuçları 15 Kasım'da bildirilecek. 30 Kasım'da da ürünün teslimatı yapılacak.

Ürünlerin kilogram satış fiyatı 85 lira

Kasım satış fiyatı yüzde 2 yabancı madde içeriğine sahip ürünlerin kilogramı 85 Türk lirası olarak belirlenirken bu fiyata KDV, borsa, diğer yasal yükümlülükler ve manipülasyon dahil olmayacak. Satışa açılan aylık stok miktarına yüksek talep gelmesi durumunda tahsis yapılarak satışlar gerçekleştirilecek. Satışa açılan miktar ve satış fiyatı kasım sonuna kadar geçerli olacak.

Haşhaş tohumu satın almak isteyen isteklilerin, satın alma şartları dahilinde talep formlarını tanzim ederek en yakın Toprak Mahsulleri Ofisi iş yerine teslim etmeleri gerekiyor.