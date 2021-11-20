Mavi Marmara'yı Anadolu 3. İcra Dairesi satışa çıkardı

Filistin halkına 2010 yılında insani yardım götürülürken saldırıya uğrayan “Mavi Marmara” ismindeki gemi, Anadolu 3. İcra Dairesi'nden, 3 milyon 888 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

İsmi “Anatolian” olarak değişen yük gemisinin satışı için ilk ihale 29 Kasım'da Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılacak. İlanda geminin Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi.

Şu an Somali'nin başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunan 93 metre boyunda ve 15,80 metre enindeki yük gemisi, Anadolu 3. İcra Dairesi'nce açık arttırmayla satılacak. Online olarak yayınlanan ilanda yer alan bilgiler şöyle:

“- Gemi iflas idare memurlarının 09.11.2021 tarihli kararı ile satışa çıkarılmıştır.

- Birinci artırmada kıymetlerinin yüzde 50'sine istekli bulunmadığı taktirde, 2. artırma yapılacaktır.

- Birinci artırmadan 10 gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

- Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 1. artırmadan sonraki 5. günden başlamak üzere 2. artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek.

- Mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacak.

- Satışa konu gemi yurt dışında olduğundan sadece geminin tescil işlemlerinin yapılacak.

- Satışa konu gemi yurt dışında olduğundan aynından doğan vergi borçları, harçlar, masraf ve giderler ihale alıcısına ait olacak.

- Gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebilecek.

- Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanları faal halde.

- Gemi deniz haydutları tarafından saldırıya uğradı.

- Geminin Türkiye'ye getirilmesi için 320 bin 220 dolar düzeyinde masraf yapılması gerekiyor.”

2010’da İsrail’in saldırısına uğramıştı

Mavi Marmara gemisi Filistin'e insanı yardım götürmek için İnsani Yardım Vakfı'nın organizesiyle yola çıktı. Yolda yük gemisi, 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra “Anatolian” ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etti. Şu an Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunan gemi ağustos ayında Somali'de korsanların hedefi olmuştu.