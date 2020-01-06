Mavi taksiler sarıya dönüş için İBB’ye gitti

06 Ocak 2020

Aysel YÜCEL

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bu taksiler piyasada yüzde 15 daha yüksek ücretle çalışıyorlar ancak halkta taksi için sarı renk algısı oturduğu için, iş yapmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple İBB’ye gittik. Onay alırsak isteyen sarı renge dönebilecek” dedi. İstanbul’da bekledikleri ilgiyi göremeyen turkuaz renkli lüks taksi sahipleri, sarıya dönmek için İBB’nin kapısını çaldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul’da 350’ye yakın turkuaz taksi olduğu bilgisini vererek, “Bu taksiler piyasada yüzde 15 daha yüksek ücretle çalışıyorlar ancak halkta taksi için sarı renk algısı oturduğu için, iş yapmakta zorlanıyorlar. Bu sebeple onlar adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile konuşuyoruz. Taksicilerin talebini ilettik, bir karar bekliyoruz. İBB’den beklediğimiz onayı aldığımız takdirde isteyen, açıklanacak karar sonrası sarı renge dönebilecek. Sarı renge dönenler normal tarifeden devam edecek, istemeyenler yüzde 15 pahalı tarife ile devam edecek” diye konuştu. Mavi taksilere sarıya dönüş izni çıkması durumunda birçok taksicinin üst segmentteki aracını satarak, daha düşük segmentli araç alması bekleniyor.

En çok Passat ve Skoda tercih edilmişti

Hatırlanacağı üzere, İstanbul’da 1 Haziran 2018’den itibaren başlayan uygulama ile sarı taksilerin yanı sıra üst segment (D) olan turkuaz renkte taksi dönemi başlamıştı. Ağırlıklı olarak Hyundai ile Fiat’ın tercih edildiği taksi piyasasında, bu üst segmentteki turkuaz taksilerin yüzde 90’ını Volkswagen Passat ve Skoda Superb gibi ithal markalar oluşturuyor. Taksiciler o dönemde ticari araçların ÖTV’siz yenilemesine imkan tanınmasından yararlanarak bu yatırımı yapmıştı.