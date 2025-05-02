Ev sahipleri ve kiracıları doğrudan ilgilendiren kira artış oranları merak ediliyor. Vatandaşlar “Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak” sorularına yanıt arıyor.

Kira artış oranları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının ardından kesinleşiyor.

Bu nedenle kira sözleşmesi mayıs ayında yenilenen kiracılar ve ev sahiplerinin kira artış oranları TÜİK’in nisan ayı enflasyonunu açıklayacağı 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla netleşecek.

Kira artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Kira artış oranları ise 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

Örneğin nisan ayında 12 aylık TÜFE yüzde 51,26 olarak açıklanmıştı. Bu nedenle nisan ayında azami kira artış oranı yüzde 51,26 olmuştu.