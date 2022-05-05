Mayıs ayı kira zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren mayıs ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 7,25, yıllık bazda yüzde 69,97 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 34,46'lık artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre nisan ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 34,46 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 lira olan kirası zam yapılması durumunda 1.344,6 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.689,2 liraya yükselecek.