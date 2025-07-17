Mayıs ayında Merkez Bankası’nın dış borcu azaldı, bankalarınki yükseldi

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, Mayıs 2025 itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 1,2 oranında artarak 170,3 milyar ABD doları seviyesine çıktı. Orijinal vadesine bakılmaksızın, vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları içeren kalan vadeye göre dış borç stoku ise 222,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,1 artışla 73,9 milyar dolara yükselirken, Merkez Bankası’nın yükümlülükleri yüzde 0,6 oranında azalarak 29,6 milyar dolar oldu.

Yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler yüzde 7,8 azalarak 12 milyar dolar seviyesine geriledi. Yurt dışı yerleşik bankaların Türkiye’deki mevduatı yüzde 1,2 azalışla 18,8 milyar dolar olurken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 artarak 20,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, TL cinsinden mevduatlar ise yüzde 9,9 artışla 22,7 milyar dolar seviyesine çıktı.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku ise yüzde 2 artarak 66,8 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 0,5 oranında artarak 62,1 milyar dolara çıkarken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 25,5 artarak 4,7 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 35’i ABD doları, yüzde 27’si Euro, yüzde 23’ü Türk Lirası ve yüzde 15’i diğer para birimlerinden oluştu.

Kalan vadeye göre borç stokunda, bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 62 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’deki bankalarda tuttuğu mevduat stoku ise aynı seviyeye yükseldi.