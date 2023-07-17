Mayıs ayında yatırım teşvik belgesi tutarı 83.4 milyar TL oldu

Mayıs ayında Dapek Liman Hizmetleri AŞ'nin Adana'da yatırım teşvik belgesine bağlanan liman depolama ve işletme hizmetlerine dönük yıllık 1 milyon TEU kapasiteli 20.8 milyon TL'lik projesi toplam yatırım teşvik belgesine bağlanan tutarın yaklaşık %25'ini oluşturdu. Bu ayda 1 milyar TL yatırım tutarı sınırını aşan 7 proje bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 16 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan Mayıs ayı yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin tebliğine göre, yatırım teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım tutarı Mayıs ayına kıyasla yaklaşık %23.5 oranında artışla 67.5 milyar TL'den 83.4 milyar TL'ye, yatırım teşvik belgesi sayısı ise yaklaşık 14.8 artışla 1,309'dan 1,503'e yükseldi.

Teşvik belgesi alan kuruluşlarca ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı Nisan ayına göre 999.7 milyon dolardan 1.01 milyar dolar olarak, teşvik belgeleri kapsamında Nisan'da 27,501 olarak tahmin edilen istihdam ise Mayıs'ta 27,938 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı yatırım teşvik belgeleri listesinde 2 milyar TL proje bedeli sınırında 2 yatırım kayda geçti. Limak Yatırım Enerji Üretim AŞ'nin Hatay'da 2.87 milyar TL bedelli yıllık 100 MW kapasiteli GES projesi ile STM Savunma AŞ'nin İstanbul'da 2.86 milyar TL yatırım bedelli savaş gemisi inşasına yönelik projesi bu sınır dahilindeki projeler olarak göze çarpıyor.

Toplam 1 milyar TL sınırını aşan projeler ise; Limak İskenderun Liman İşletmeciliği AŞ'nin Hatay'da 1.89 milyar TL bedelli yıllık 1 milyon konteyner kapasiteli modernizasyon projesi, Net Bor Plastik Boru AŞ'nin Sivas'ta 1.71 milyar TL bedelli yıllık 96,360 ton şişe ve kavanoz üretimine dönük projesi, Kırlıoğlu Kimya AŞ'nin Afyon'da 1.73 milyar TL yatırım bedelli yıllık 65,000 ton patlayıcı madde hammaddesi üretimine yönelik projesi ile Eksim Enerji AŞ'nin Şanlıurfa'da her biri 748 milyon TL olmak üzere yaklaşık toplam 1.4 milyar TL bedelli, 50 MW kapasiteli arazi ve çatı GES elektrik enerjisi üretimine yönelik 2 ayrı projesi oldu.