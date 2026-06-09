Mayıs ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" bültenini yayımladı.

Verilere göre, mayıs ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağlarken, yıllık bazda zirvede külçe altın yer aldı.

Mayıs ayında en çok mevduat kazandırdı

TÜİK verilerine göre aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,35, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile hesaplandığında BIST 100 endeksi yatırımcısına yüzde 0,31 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Euro yüzde 1,23, Dolar yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE bazlı hesaplamada ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranında kayıp yaşattı.

3 aylık dönemde de mevduat öne çıktı

Üç aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,01 reel getiriyle yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 14,86, TÜFE bazında ise yüzde 14,53 kayıpla en fazla değer kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

6 aylık dönemin lideri BIST 100 oldu

Altı aylık verilere göre BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,37, TÜFE ile hesaplandığında ise yüzde 12,67 reel getiri sundu.

Bu dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE bazında yüzde 6,49, TÜFE bazında yüzde 8,68 kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Yıllık getiride zirve külçe altında

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansına bakıldığında en yüksek reel getiri külçe altında görüldü.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,68 oranında yatırımcısına kazandırdı.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE bazında BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7,00 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,90 reel getiri sağladı.

Euro yüzde 5,91, Amerikan Doları ise yüzde 9,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile hesaplandığında ise BIST 100 yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi yüzde 0,05 reel kazanç sağlarken, Euro yüzde 8,52 ve Amerikan Doları yüzde 11,70 değer kaybettirdi.