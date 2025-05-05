MAYIS FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? Fed faiz indirecek mi, Powell ne zaman açıklama yapacak?

Fed bu hafta faiz kararını açıklayacak. Dünya bu verilere odaklanırken faizlerin indirilip indirilmeyeceği araştırılıyor. Öte yandan tarih ve saat konusunda bilgi almak isteyenler "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" diye soruyor.

Fed faizleri ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Fed faiz kararı ise Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Jerome Powell ise saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.

Fed faiz indirecek mi?

Piyasanın %97,3'lük ezici çoğunluğu, FED'in politika faizini %4,25 - %4,50 aralığında sabit tutmasını bekliyor.

Sadece %2,7’lik küçük bir kesim, faizlerin %4,00 - %4,25 aralığına indirilmesi yönünde bir adım bekliyor.