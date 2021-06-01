Mayıs nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran’da başlıyor
Mayıs nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran’da başlayacağı bildirildi.
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Mayıs nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran’da başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran’da yapılacağını bildirdi. Bakan Bilgin ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerini PTT aracılığıyla alabileceklerini kaydetti.
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