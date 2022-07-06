Mayısta 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı 34 milyar doları aştı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Dış Ticaret Endeksi'nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı, resmi tatiller nedeniyle çalışma gün sayısındaki azalmaya bağlı olarak mayısta önceki aya kıyasla yavaşladı ve 2,73 milyar dolar oldu.

Miktar olarak 4,69 milyon tona gerileyen ihracat, ocaktan bu yana miktar bazında yılın en düşük ikinci aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Çalışma gün sayısındaki düşüş ihracatı sınırlarken, Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu yeni koşullar pazarlarda daha fazla hissedilmeye başlandı.

İnşaat malzemeleri ihracatı mayıs itibarıyla son 12 ayda 34,04 milyar dolara ulaştı. İhracat miktarı ise 64,07 milyon ton olarak gerçekleşti.

Mayısta ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 876 milyon dolara yükselirken, kilogram başına düşen ithalat birim fiyatı 2,95 dolar oldu.

İhracat birim fiyatında yüzde 38,1'lik artış

Mayısta ortalama ihracat birim fiyatları endeksin hazırlanmaya başlandığı Ağustos 2013'teki yüksek başlangıç seviyelerine yeniden ulaştı. Ortalama ihracat birim değerindeki artış sürerek 9 yıl öncesine, endeksin başlangıcı olan 100 seviyesine yeniden ulaştı.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama ihracat birim fiyatı, mayısta yüzde 38,1 artarak kilogram başına 0,58 dolar seviyesine yükseldi.

İhracatın yılın ikinci yarısında savaşın yanı sıra yüksek küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin etkisi altında kalması, ihracat birim fiyatlarında da küresel emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gerileme yaşanması bekleniyor.