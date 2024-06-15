Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Dahilde işleme rejimi kapsamında mayısta 663 firma için izin belgesi düzenlendi.
Haber Merkezi
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Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan mayıs ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 1 hariçte işleme izin belgesi, 43 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 31 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.