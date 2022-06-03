Mayısta en çok paket turların fiyatı arttı

Mayısta fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14,98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14,16 ile tereyağı, yüzde 13,91 ile çocuk giyim ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,52 ile taze meyveler, yüzde 12,1 ile peynir, yüzde 11,58 ile taze süt, yüzde 11,49 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,88 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri ve yüzde 9,18 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Paket turlar 71,04 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı 14,98 Tereyağı 14,16 Çocuk giyim 13,91 Taze meyveler 12,52 Peynir 12,10 Taze süt 11,58 Oteller, pansiyonlar ve diğerleri 11,49 Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri 10,88 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri 9,18

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: