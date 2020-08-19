Mazars Denge CEO'su İzel Levi Coşkun Sürdürülebilir Dünya'da

19 Ağustos 2020

Mazars Denge CEO ve Sürdürülebilirlik Elçisi İzel Levi Coşkun, Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün sorunlarını yanıtladı.

"Pandemi hepimiz için gerçekten zorlu bir dönem oldu. Işığı görmekte zorlanıyoruz." diyerek söze başlayan Coşkun, sözlerine pandemi döneminden çıkardığı dersleri anlatarak devam etti:

-Sistemleri yöneten liderlerin ne kadar iyi olduğu

-İnsanların böyle dönemde güven duygusu aradığı

-Salgında eskisi gibi yapmadığımızı gördük. Alışkanlıklarımızı değiştirebildik.

-Ben değil, biz diyebildik

-Startup’ların ne kadar faydalı olduğunu gördük."

"Kurumlar sadece kendi çıkarlarını düşünmemeli"

"Sürdürülebilirlik için uzun vadeli vizyon ile yola çıkılmalı. İşletmeler kar maksimizasyonu yerine kar optimizasyonunu hesaplamalı. Sürdürülebilirlik için, kurumlar sadece kendi çıkarlarını düşünmemeli. Bütün sistemin çıkarı düşünülmeli. Sürdürülebilirlik ancak böyle sağlanır. Büyüme, niceliksel bir kavram. Kalkınma ve gelişim dediğimiz zaman başka parametreler önemli. Bu parametreler; kadın, adalet, inovasyon, kalite, etik, eğitim... Sürdürülebilirlik, önce türet diyor. Doğa bunu yapıyor. Acaba biz de iş ortamında aynı şeyi yapabiliyor muyuz? Sürdürülebilirlik için kullanılan dil de önemli. Birbirimizle iletişim kurmayı bilmiyoruz. Sadece birbirimize karşı değil, doğaya karşı da adaletsiz davranıyoruz. Sürdürülebilirliğin kurumsal tarafı var, çevre tarafı var, eğitim tarafı var… Çok parlak durumda olduğumuzu söyleyemem. Sürdürülebilirlik için işletmelerin her şeyden önce bakış açılarını değiştirmesi gerekir. Ve çok hızlı hareket etmeliyiz. Çünkü dünyanın ateşi var. Kovid’in bunun için S.O.S verdiğini düşünüyorum. Para yerine merkeze faydayı koyabilmeliyiz. Karşımızda ciddi tehditler var. Bunun için işbirliği yapmalıyız. Topluma karşı, doğaya karşı sorumluluk bilincinin artması gerek."