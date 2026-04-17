Mazot fiyatları düşecek mi? Benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son durum...

ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Brent petrol 120 dolarlara kadar yükseldi. Dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları 6 Nisan'dan bu yana aralıksız düşüyor. Bugün 90 dolara gerileyen Brent petrol sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Mazot ve benzine indirim var mı?

Sosyal medyada motorin ve benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren düşeceği söylense de sektör kaynaklarından henüz bir indirim bilgisi gelmedi.

Pazartesi günü konu hakkında bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL