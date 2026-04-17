Mazot fiyatları düşecek mi? Benzine indirim var mı? Akaryakıt fiyatları son durum...
Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ile birlikte Brent petrol 90 dolara kadar düştü. Yaklaşık yüzde 10 düşüşün ardından mazot ve benzin fiyatlarında gerileme olup olmayacağı merak ediliyor. "Mazot fiyatları düşecek mi", "Benzine indirim gelecek mi" sorusu peş peşe geliyor.
ABD/İsrail-İran savaşı sonrası Brent petrol 120 dolarlara kadar yükseldi. Dalgalı bir seyir izleyen petrol fiyatları 6 Nisan'dan bu yana aralıksız düşüyor. Bugün 90 dolara gerileyen Brent petrol sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği araştırılıyor.
Mazot ve benzine indirim var mı?
Sosyal medyada motorin ve benzin fiyatlarının bu gece yarısından itibaren düşeceği söylense de sektör kaynaklarından henüz bir indirim bilgisi gelmedi.
Pazartesi günü konu hakkında bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL