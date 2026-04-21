Mazota indirim var mı, benzine zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Brent petrol geçen hafta büyük bir düşüş yaşadı. Bugün ufak bir yükseliş söz konusu... Araç sahipleri bu hafta indirim beklentisine girerken bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. İşte son durum...

Mazot, benzin fiyatları düşecek mi?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.70 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.56 TL

Motorin: 71.45 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.67 TL

Motorin: 72.71 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 63.94 TL

Motorin: 72.99 TL

LPG: 34.79 TL