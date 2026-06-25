Mazota indirim var mı, fiyatlar düşecek mi? Benzine indirim yapılacak mı? Akaryakıt fiyatları...
Brent fiyatları 74 dolara kadar düştü. Her geçen gün düşen fiyatların ardından mazota ve benzine indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Araç sahipleri "Mazot ve benzine indirim yapılacak mı" sorusunu sıklaştırmış durumda...
ABD-İsrail/İran savaşı sırasında Brent petrol 120 dolarları gördü. 4 Mayıs'tan bu yana fiyatlar sürekli düşerken dün de yüzde 4 civarında düşüş yaşandı. Bugün yoğun şekilde "Mazot ve benzine indirim yapılacak mı" sorusu geliyor.
Mazota ve benzine indirim var mı, fiyatlar düşecek mi?
Mazota ve benzine indirime henüz söz konusu değil. Sektör kaynaklarından bu yönde bir bilgi gelmedi.
25 Haziran akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.22 TL
Motorin: 64.50 TL
LPG: 31.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.05 TL
Motorin: 64.33 TL
LPG: 31.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.18 TL
Motorin: 65.59 TL
LPG: 31.97 TL
İzmir:
Benzin: 63.45 TL
Motorin: 65.86 TL
LPG: 31.79 TL