Mazota indirime geldi mi, benzine zam gelecek mi?
Brent petrol bugün set düştü. Brent 103 dolardan 98 dolara inerken benzin ve mazota indirim gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Araç sahipleri "Mazota indirime geldi mi, benzine zam gelecek mi" diye soruyor.
Brent petrolün bugünkü düşüşü ile birlikte milyonlarca vatandaş mazot ve benzin fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini sorguluyor. Hafta sonuna girilirken sık sık "Mazota indirime geldi mi, benzine zam gelecek mi" sorusu yöneltiliyor.
Mazota indirime geldi mi, benzine zam gelecek mi?
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre mazota 2 lira 22 kuruş indirim gelecek.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 84.50 TL
Motorin: 97.10 TL
LPG: 36.44 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 84.40 TL
Motorin: 96.90 TL
LPG: 35.85 TL
Ankara:
Benzin: 85.50 TL
Motorin: 98.20 TL
LPG: 36.54 TL
İzmir:
Benzin: 85.80 TL
Motorin 98.50 TL
LPG: 36.44 TL