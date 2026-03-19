Mazota zam geldi mi? Benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar olacak?
Brent petrol durmuyor. Artışlar mazot ve benzine de yansırken bu geceden itibaren yüklü zam bekleniyor. Vatandaşlar son durumu merak ederken "Mazota zam geldi mi, Benzin fiyatları artacak mı" sorusu sık sık geliyor.
ABD/İsrail-İran savaşında 20. güne girildi. Brent petrol 115 dolara kadar çıktı. Bugün motorin ve benzine zam bekleniyor. Vatandaşlar artışların ne kadar olacağını merak ediyor. Bugün yoğun şekilde "Mazota zam geldi mi, Benzin fiyatları artacak mı" sorusuna cevap aranıyor.
Mazota zam geldi mi?
Bu geceden itibaren mazota 5 lira 37 kuruş zam bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin İstanbul’da 71,09 liraya, Ankara’da 72,21 liraya, İzmir’de 72,49 liraya yükselmesi öngörülüyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara
Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir
Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL