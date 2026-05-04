Mazota zam gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıt fiyatları yükselecek mi?
Brent petrol yerinde durmuyor. Bugün yine 119 dolarları gören Brent 14.30 itibarıyla 116 dolardan işlem görüyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini sürekli kontrol ediyor. Sıkça gelen soru "Mazota, benzine zam gelecek mi" oluyor.
Akaryakıt fiyatları yükselecek mi?
Şu an için sektör kaynaklarından bir açıklama gelmiş değil. Bugün herhangi bir zam beklentisi yok.
Benzin, mazot, LPG son durum...
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.82 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.68 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.79 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.07 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL