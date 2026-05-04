Mazota zam gelecek mi? Benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıt fiyatları yükselecek mi?

Brent petrol bugün de yükselişte... Brent, yüzde 2'lik artışla 116 dolardan işlem görüyor. Gözler sektör kaynaklarına çevrilmiş durumda ve gittikçe artan soru "Mazota, benzine zam gelecek mi" şeklinde...

Akaryakıt fiyatları yükselecek mi?

Şu an için sektör kaynaklarından bir açıklama gelmiş değil. Bugün herhangi bir zam beklentisi yok.

Benzin, mazot, LPG son durum...

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.82 TL

Motorin: 71.72 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.68 TL

Motorin: 71.58 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.79 TL

Motorin: 72.84 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.07 TL

Motorin: 73.11 TL

LPG: 34.79 TL