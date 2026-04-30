Brent petrol resmen uçuyor. Haftaya 106'dan başlayan petrol fiyatları 120 dolara kadar çıktı. Brent'teki artış sonrası araç sahipleri benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, mazota zam gelecek mi, benzin fiyatları artacak mı?

Akaryakıta zam var mı?

Sosyal medyada bu geceden itibaren mazota zam geleceği paylaşımları yapılsa da sektör kaynaklarından artışı teyit eden bir bilgi gelmedi.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.74 TL

Motorin: 71.64 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.60 TL

Motorin: 71.50 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.71 TL

Motorin: 72.76 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir:

Benzin: 64.99 TL

Motorin: 73.03 TL

LPG: 34.79 TL