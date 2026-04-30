Mazota zam gelecek mi, benzin fiyatları artacak mı? Akaryakıta zam var mı?
Brent petrol uçuşa geçti. Gün içinde 120 doları gören Brent 115 dolardan işlem görürken araç sahipleri akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İşte son durum...
Brent petrol resmen uçuyor. Haftaya 106'dan başlayan petrol fiyatları 120 dolara kadar çıktı. Brent'teki artış sonrası araç sahipleri benzin, motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, mazota zam gelecek mi, benzin fiyatları artacak mı?
Akaryakıta zam var mı?
Sosyal medyada bu geceden itibaren mazota zam geleceği paylaşımları yapılsa da sektör kaynaklarından artışı teyit eden bir bilgi gelmedi.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.74 TL
Motorin: 71.64 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.60 TL
Motorin: 71.50 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.71 TL
Motorin: 72.76 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 64.99 TL
Motorin: 73.03 TL
LPG: 34.79 TL