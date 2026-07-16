Mazota zam gelecek mi, benzin zam mı geliyor? Akaryakıt fiyatları artacak mı?

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Brent petrol fiyatları 2 haftadır yükseliyor. Milyonlarca araç sahibi bu yükselişten sonra mazot ve benzin fiyatlarının artıp artmayacağı araştırılıyor. Yoğun şekilde gelen soru "Mazota zam gelecek mi, benzin fiyatları artacak mı" oluyor.

Akaryakıta zam var mı?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren mazota 3 lira 12 kuruş, benzine 1 lira 14 kuruş zam bekleniyor.

16 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.51 TL

Motorin: 69.96 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.35 TL

Motorin: 69.80 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 65.46 TL

Motorin: 71.07 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 65.75 TL

Motorin: 71.34 TL

LPG: 31.19 TL

Bu fiyatlar yeni zamlar sonrası güncellenecek.