Mazota zam gelecek mi, indirim olacak mı? Benzi fiyatları aratacak mı, düşüyor mu?
ABD/İsrail-İran savaşından sonra mazot ve benzin fiyatları yükseldi. Brent petrolde fiyatlar oynaklık gösterirken vatandaşlar da zam veya indirim olup olmadığını her gün kontrol ediliyor. "Mazota zam gelecek mi, benzine indirim olacak mı" sorusu sıkça geliyor.
Sosyal medyada mazot ve benzine zam geleceği iddia edilirken resmi kaynaklardan bunu doğrulayan bir açıklama gelmedi.
Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 74.73 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 63.49 TL
Motorin: 76.00 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 63.76 TL
Motorin: 76.27 TL
LPG: 30.29 TL