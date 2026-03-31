Mazota zam gelecek mi, indirim olacak mı? Benzi fiyatları aratacak mı, düşüyor mu?

Akaryakıt fiyatları savaştan bu yana sert yükseldi. Mazot ve benzine sık sık zam gelirken en son durum araştırılıyor. Araç sahipleri her gün "Mazota zam gelecek mi, benzine indirim olacak mı" sorusunu yöneltiyor.

Mazota zam gelecek mi, indirim olacak mı?

Sosyal medyada mazot ve benzine zam geleceği iddia edilirken resmi kaynaklardan bunu doğrulayan bir açıklama gelmedi.

Peki İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.52 TL

Motorin: 74.87 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 74.73 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 63.49 TL

Motorin: 76.00 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.76 TL

Motorin: 76.27 TL

LPG: 30.29 TL