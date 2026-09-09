Mazota zam var mı, gelecek mi? Benzin fiyatları arttı mı? 9 Eylül 2026 Akaryakıt son durum nedir?

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Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Amerika ve İran saldırıları tırmanırken Brent petrol de 100 doları gördü. Bu gelişme sonrası her zaman olduğu gibi "Mazota zam var mı, gelecek mi", "Benzin fiyatları arttı mı" soruları hızlandı.

Mazot ve benzine zam gelecek mi?

9 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla sektör kaynaklarından zam geleceğine ilişkin bir bilgi geçilmedi. Brent petrolün bu seviyede devam etmesi durumunda zam geleceği belirtiliyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 76.92 TL

Motorin: 88.89 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 76.78 TL

Motorin: 88.75 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara:

Benzin: 77.89 TL

Motorin: 90.02 TL

LPG: 35.09 TL

İzmir:

Benzin: 78.17 TL

Motorin: 90.29 TL

LPG: 34.99 TL