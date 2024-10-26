MB Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Temel enflasyon trendinin gerilediğini belirterek "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor" ifadelerini kullandı. Karahan, iç talebin yavaşlamayı sürdürdüğünü, ekonomik aktivitenin yavaşladığını ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısına katılarak Türkiye'de Enflasyon Görünümü sunumunu yaptı.
Karahan sunumda "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor" ifadesini kullanırken, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyonun hızını sınırladığını dile getirdi.
'Şirketlerin fiyatlama davranışı iyileşiyor'
Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını ifade ederek öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir trend olduğunu ortaya koyduğunu, şirketlerin fiyatlama davranışlarının iyileşmeye devam ettiğini belirtti.
Ekonomik aktivitenin yavaşladığını aktaran Karahan, fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını, reel sektörün enflasyona ilişkin beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini kaydetti.
Karahan, iç talebin yavaşlamayı sürdürdüğünü, 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini kaydetti.
'TL'ye geçiş yüksek'
Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmayı sürdürdüğünü dile getirerek, Türk lirasına geçişin yüksek olmasıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydetti.
Kredi faizlerindeki düşüşün enflasyon beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış gerçekleştiğini belirtti.