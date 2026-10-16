MB faiz kararı tarihi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı ne zaman, faizler düşecek mi?
Merkez Bankası bu ay yine kritik bir toplantıya imza atacak. Uzun zamandır politika faizi yüzde 37'de sabit kalırken bu ay faizlerin düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar toplantı tarihini araştırırken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna başvuruyor.
Bu ay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı gerçekleşecek. Yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına inmesi Merkez'in elini güçlendirirken faizlerin indirilip indirilmeyeceği merak ediliyor.
Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu ayki toplantısı 22 Ekim'de yapılacak ve faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. Toplantı özeti ise 30 Ekim'de yayımlanacak.
Eylül ayı enflasyon rakamlarını beklenti altında gelmesi ve yıllık enlfasyonın yüzde 30 altına düşmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın 100 ve 200 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.