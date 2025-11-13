MB FAİZ TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası’nın faiz kararı tarihi araştırılıyor. Son dönemde peş peşe yapılan faiz indirimleri sonrasında Merkez'in nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu. Ekonomiyi yakından takip edenler toplantı tarihini netleştirmek adına "Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...