MB'den enflasyon değerlendirmesi

04 Aralık 2019

Merkez Bankası (TCMB) aylık bazda beklentilerin altında yüzde 0.38, yıllık bazda ise 2.01 puanlık yükselişle yüzde 10.56'ya yükselen Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından bugün yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda özetle şu değerlendirmeleri yaptı:



Enlasyondaki yükselişte bir önceki yılın aynı döneminde geçici vergi indirimlerine bağlı olarak temel mal grubunda gözlenen düşük baz etkisi öne çıkmıştır.

Gıda enflasyonu temelde işlenmemiş gıda grubu kaynaklı olarak bir miktar yükselmiştir.

Bu dönemde enerji enflasyonu petrol fiyatlarındaki görünümün etkisi ile artarken, hizmet enflasyonu görece yatay seyretmiştir. Baz etkisiyle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu yükselse de, Türk lirasındaki istikrarlı seyir, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak B ve C göstergelerinin eğilimindeki ılımlı seyir korunmuştur.

Kasım ayında tüketici enflasyonu üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar zayıf seyrini korumuştur.

Enflasyon, yeniden çift hane