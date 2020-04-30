MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi

30 Nisan 2020

Merkez Bankası haftalık para banka istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 24 Nisan haftası itibarıyla MB'nin toplam rezervleri 86 milyar 447 milyon dolar olurken; altın rezervleri 33 milyar 786 milyon dolar, brüt döviz rezervi ise 52 milyar 661 milyon dolara geriledi.

24 Nisan itibarıyla Merkez Bankası'nın son bir yıllık rezerv gelişimi şöyle:

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

---------- ---------- ---------- ----------

24-04-2020 33.786 52.661 86.447

17-04-2020 33.959 53.952 87.911

10-04-2020 32.872 56.048 88.920

03-04-2020 31.306 58.248 89.554

27-03-2020 31.325 64.081 95.406

20-03-2020 28.305 65.143 93.448

13-03-2020 31.690 72.475 104.165

06-03-2020 31.695 75.140 106.835

28-02-2020 30.411 77.414 107.825

21-02-2020 29.652 73.019 102.671

14-02-2020 28.585 75.471 104.056

07-02-2020 28.298 74.462 102.760

31-01-2020 27.520 74.856 102.376

24-01-2020 26.840 77.512 104.352

17-01-2020 28.106 78.350 106.456

10-01-2020 27.947 78.267 106.214

03-01-2020 27.469 77.953 105.422

27-12-2019 25.079 81.240 106.319

20-12-2019 26.429 78.271 104.700

13-12-2019 25.983 77.898 103.881

06-12-2019 26.823 79.046 105.869

29-11-2019 26.475 78.274 104.749

22-11-2019 26.577 78.813 105.390

15-11-2019 25.392 78.053 103.445

08-11-2019 26.606 75.430 102.036

01-11-2019 27.003 78.274 105.277

25-10-2019 26.481 78.504 104.985

18-10-2019 26.406 78.085 104.494

11-10-2019 25.809 78.396 104.205

04-10-2019 25.990 79.841 105.831

27-09-2019 26.051 75.655 101.706

20-09-2019 25.855 77.184 103.039

13-09-2019 24.952 75.923 100.875

06-09-2019 25.567 76.285 101.852

30-08-2019 25.709 75.796 101.505

23-08-2019 24.708 76.826 101.534

16-08-2019 25.266 77.423 102.689

09-08-2019 24.893 79.217 104.110

02-08-2019 23.169 75.400 98.569

26-07-2019 23.417 74.971 98.388

19-07-2019 23.253 75.067 98.320

12-07-2019 23.195 75.683 98.878

05-07-2019 23.124 74.124 97.248

28-06-2019 22.853 73.544 96.397

21-06-2019 22.785 74.225 97.010

14-06-2019 21.652 75.755 97.407

07-06-2019 21.485 74.896 96.381

31-05-2019 20.517 75.038 95.555

24-05-2019 20.455 73.092 93.547

17-05-2019 20.727 71.748 92.475

10-05-2019 20.664 72.994 93.658

03-05-2019 20.418 72.633 93.051

26-04-2019 20.432 73.284 93.716

19-04-2019 20.381 75.565 95.946

Ayrıntılar birazdan...