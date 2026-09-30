McDonald's artan maliyet ve enflasyona karşı çözüm artıyor

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Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden McDonald's, artan maliyetleri menü fiyatlarına yansıtma stratejisinde sınıra yaklaşırken çözümü yapay zekâ ve verimlilik yatırımlarında arıyor. Şirketin yeni sistemiyle ABD'deki ortalama bir restoranın yıllık nakit akışına yaklaşık 100 bin dolar katkı sağlanması hedefleniyor.

McDonald's, yüksek enflasyon döneminde artan işçilik ve gıda maliyetlerini fiyat artışlarıyla dengelemeye çalıştı. Ancak ABD'de müşteri trafiğinin gerilemesi, şirketi yeni bir stratejiye yöneltti.

McDonald's'ın ABD'deki karşılaştırılabilir satışları ikinci çeyrekte yüzde 0,8 arttı. Artışta müşterilerin ortalama harcamasının yükselmesi etkili olurken restoranları ziyaret eden müşteri sayısında düşüş yaşandı.

Şirketin ikinci çeyrek geliri ise yıllık yüzde 4 artarak 6,84 milyar dolardan 7,10 milyar dolara çıktı. Yılın ilk yarısındaki gelir yüzde 6 yükselişle 13,62 milyar dolara ulaştı.

Müşteriler daha fazla indirim arıyor

ABD'de dışarıda tüketilen gıdaların fiyatı ağustosta yıllık yüzde 3,4 yükselirken fast food restoranlarındaki artış yüzde 3,2 oldu.

Tüketicilerin alım gücündeki baskı da restoran tercihlerine yansıyor. National Restaurant Association'ın araştırmasına katılanların yüzde 40'ı indirim ve uygun fiyatlı kampanyaları normalden daha fazla kullandığını bildirdi.

Bu durum, artan maliyetleri doğrudan menü fiyatlarına yansıtmayı McDonald's açısından giderek daha zor hale getiriyor.

Yapay zekayla maliyet düşürme çabası

Şirket, fiyat artışlarına alternatif olarak restoran operasyonlarında verimliliği yükseltmeye odaklandı.

McDonald's - NEXT programı kapsamında restoranların modernize edilmesi ve üretken yapay zekâ destekli ArchIQ sisteminin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Şirket, sistemin yaklaşık 250 baz puanlık restoran seviyesinde verimlilik artışı sağlayacağını öngörüyor. Bu iyileşmenin ABD'deki ortalama bir restoran için yılda yaklaşık 100 bin dolarlık ek nakit akışı anlamına gelebileceği hesaplanıyor.

Haftada 50 saatlik iş gücü tasarrufu

ArchIQ sisteminde yer alan "Archy" isimli yapay zekâ asistanı İngilizce ve İspanyolca sipariş alabiliyor. Teknolojinin restoran başına haftada yaklaşık 50 saatlik iş gücü tasarrufu sağlayabileceği belirtiliyor.

Sistem aynı zamanda stokların ve çalışan vardiyalarının yönetilmesi ile sipariş hatalarının azaltılması gibi alanlarda kullanılabilecek.

McDonald's, sağlanacak iş gücü tasarrufunun doğrudan çalışan sayısında azalma anlamına geleceğine yönelik bir açıklama yapmadı. Şirketin temel hedefi, tekrarlayan işlerde kullanılan kaynakları azaltarak restoran başına verimliliği artırmak.

Sığır eti maliyeti dikkat çekiyor

McDonald's üzerindeki maliyet baskısında gıda fiyatları da önemli yer tutuyor. ABD'de toptan gıda fiyatları ağustosta yıllık yüzde 1,9 gerilese de Şubat 2020'ye kıyasla yüzde 33'ten fazla yüksek seviyede bulunuyor.

Sığır ve dana eti fiyatları yıllık yüzde 3,1 artarken taze meyvede artış yüzde 7,6, alkolsüz içeceklerde yüzde 4,1, katı ve sıvı yağlarda ise yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, şirketin en büyük pazarlarında sığır eti fiyatlarının son beş yılda neredeyse iki katına çıktığını belirtti.

Hisselerde kayıp yüzde 30'u aştı

Müşteri trafiğindeki gerileme ve maliyet baskıları şirketin hisselerinde de etkisini gösterdi. McDonald's hisseleri 28 Eylül itibarıyla şubat ayında ulaştığı zirvenin yaklaşık yüzde 31 altında işlem görürken yılbaşından bu yana kayıp yüzde 23 civarında gerçekleşti.

Şirket buna karşın 2030'a kadar kârlılığını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. McDonald's yönetimi, 2025'te yüzde 46,1 seviyesinde bulunan faaliyet marjını 2030'a kadar yüzde 50'lerin düşük-orta bandına çıkarmayı planlıyor.

McDonald's'ın yeni stratejisinde böylece maliyet artışlarının tamamını müşteriye yansıtmak yerine yapay zekâ, otomasyon, stok yönetimi ve daha verimli çalışma modelleriyle restoran giderlerini aşağı çekmek öne çıkıyor.