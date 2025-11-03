McDonald’s CEO’su favori ürününü açıkladı, sosyal medya yıkıldı

McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski, LinkedIn hesabında yayınladığı videoda şirketin popüler ürünleri arasında bir “menü turnuvası” düzenledi.

Videoda; Big Mac, Egg McMuffin, Filet-O-Fish, Chicken McNuggets, McCrispy, McCrispy Strips, patates kızartması, elmalı turta, vanilyalı dondurma ve Quarter Pounder with Cheese gibi klasik ürünler yer aldı.

Turnuvada Kempczinski ilk olarak Egg McMuffin’i Big Mac’e tercih etti, ardından patates kızartmasını favori seçerek McCrispy ve Filet-O-Fish gibi rakiplerini eledi.

(McDonald’s CEO’su Chris Kempczinski)

Ancak patates kızartması, Chicken McNuggets karşısında yarıştan elendi. CEO, bu kararı “zor bir seçim” olarak nitelendirdi.

“Kazanan Snack Wrap!”

Ardından McNuggets, McCrispy Strips’i eledi; vanilyalı dondurma külahı elmalı turta karşısında kazandı ama Quarter Pounder with Cheese’e yenildi. Finalde ise Quarter Pounder, Snack Wrap karşısında mağlup oldu.

Videonun sonunda Kempczinski, “Kazanan Snack Wrap!” diyerek turnuvayı noktaladı.

Snack Wrap, neredeyse 10 yıl aradan sonra Temmuz ayında McDonald’s menülerine geri dönmüştü. CEO’nun tercihi, ürünün dönüşüne yönelik heyecanı da artırdı.

Kempczinski’nin “McDonald’s Menü Turnuvası” videosu, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü ve markanın klasik lezzetleri arasında eğlenceli bir tartışma başlattı.

Türkiye'de satılmıyor

Kızarmış ya da ızgara tavuk şeritleri, rendelenmiş cheddar veya Monterey Jack peyniri, marul yaprakları, ranch veya ballı hardal sosuyla servis ediliyor.

ABD’de ortalama 3 dolara satılan Snack Wrap, Türkiye'de satılmıyor.