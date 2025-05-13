McDonald’s işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? McDonald’s 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?
McDonald’s Türkiye, yaz dönemine özel başlattığı yeni işe alım kampanyası kapsamında ülke genelinde 2 bin kişiye istihdam sağlamaya hazırlanıyor. Şirket, gençler, kadınlar ve emekliler başta olmak üzere her yaştan bireye iş fırsatı sunarak istihdamda kapsayıcılığı artırmayı hedefliyor. Bu gelişme sonrası sıkça "McDonald’s işçi alımı başvurusu nasıl yapılır" sorusu geliyor. İşte detaylar...
McDonald’s Türkiye'nin 2 bin işçi alımı yapacağı duyurusu sonrası binlerce kişi detayları öğrenmeye çalışıyor. Adayların sıklıkla yönettiği soru ise "McDonald’s işçi alımı başvurusu nasıl yapılır" şeklinde... İşte McDonald’s 2 bin işçi alımı başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı bilgisi...
McDonald’s işçi alımı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?
McDonald’s’ta çalışmak isteyen adaylar, tüm McDonald’s Türkiye restoranlarına şahsen başvurabilecekleri gibi online olarak da başvuru yapabiliyor. Adaylar, özgeçmişlerini www.mcdonalds.com.tr adresinden iletebilir veya 0212 336 35 35 numaralı çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilirler.
McDonald’s işçi alımı ne zaman?
İşe alımlar yaz ayları boyunca kademeli şekilde devam edecek. Adaylar, ilan süresi dolmadan başvurularını tamamlayarak değerlendirme sürecine katılabilecek.
Kimler başvurabilir?
McDonald’s Türkiye, ilk iş deneyimini kazanmak isteyen gençlere öncelik veriyor. Aynı zamanda kadın istihdamına güçlü destek sağlayan şirket, iş gücüne katılmak isteyen her yaştan kadını da öncelikli olarak değerlendiriyor. Emekliler için de uygun, esnek çalışma modelleri sunuluyor.