McDonald's'ın büyüme yavaşladı: Müşteri trafiği düştü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

McDonald's, 2026'nın ikinci çeyreğinde ABD pazarında beklentilerin altında kalan satış performansının ardından yönetim değişikliğine gitti. Şirketin aynı mağaza satışları artış gösterse de restoranlara gelen müşteri sayısındaki sert düşüş dikkat çekti. McDonald's, ziyaretçi trafiğini yeniden artırmak için dijital kampanyaları güçlendirmeyi ve uygun fiyatlı menü stratejisini sürdürmeyi planlıyor.

ABD satış büyümesi beklentileri karşılamadı

McDonald's'ın ABD'deki aynı mağaza satışları 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,8 arttı. Ancak bu oran, analist beklentilerinin altında kaldı ve geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,5'lik artışın gerisinde kaldı.

Şirketin en büyük pazarı olan ABD'de müşteri trafiği ise yıllık bazda yüzde 4,5 gerileyerek 2024 sonundan bu yana en zayıf seviyeye indi. Satışlardaki sınırlı artışın, restoran başına yapılan harcamaların yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Yönetimde dikkat çeken değişiklik

Zayıflayan performansın ardından McDonald's, ABD operasyonlarının başına Skye Anderson'ı getirdi. Anderson, görevini devraldığı Joe Erlinger'ın yerine şirketin operasyonel verimliliğini artırmak ve müşteri trafiğini yeniden canlandırmak amacıyla çalışacak.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski, yönetim değişikliğinin ABD operasyonlarına daha fazla "odak ve aciliyet" kazandıracağını belirterek, şirketin operasyonel disiplinini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Uygun fiyatlı menü beklenen etkiyi yaratmadı

McDonald's, nisan ayında ülke genelinde 3 doların altındaki McValue menüsünü ve 4 dolarlık kahvaltı kampanyasını devreye almıştı. Ancak bu kampanyalar, müşteri trafiğini artırma konusunda beklenen sonucu vermedi.

Şirket ayrıca sadık müşterilere yönelik dijital tekliflerin azaltılması ve "bir al bir ekle" kampanyasının sona erdirilmesinin, yaşanan ziyaretçi kaybının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu hesapladı.

Dijital kampanyalar geri dönüyor

McDonald's, müşteri trafiğini yeniden artırmak amacıyla dijital teklifleri yeniden devreye alacağını açıkladı. Şirket ayrıca geçmişte başarılı sonuç veren uygun fiyat odaklı kampanyalara pazarlama desteğini artıracak.

Mobil uygulama üzerinden sık ziyaret eden müşterilere özel anlık indirim teklifleri sunulması da planlanıyor.

İçecek ürünleri genişletiliyor

Şirket, müşteri ziyaretlerini ve kişi başına harcamayı artırmak amacıyla McCafé Refreshers ve özel hazırlanmış gazlı içecekler gibi yeni içecek seçeneklerini de menüsüne eklemeye devam ediyor.

Öte yandan analistler, McDonald's'ın düşük gelir grubundaki tüketicilere yüksek oranda hitap etmesi nedeniyle temel ihtiyaç maliyetlerindeki artışın şirketin ABD performansını olumsuz etkilediğini değerlendiriyor. Bu tüketici grubunun restoran harcamalarını kısmaya başlaması, ikinci çeyrek sonuçlarında belirleyici unsurlardan biri oldu.