McKinsey, tarihinin en büyük işten çıkarmalarından birini yaptı

Dünyanın en büyük yönetim danışmanlığı firmalarından McKinsey, Covid-19 salgını sırasında zirveye ulaşan genişleme planını tersine çevirerek son 18 ayda personelinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkardı.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan konuya yakın kaynaklara göre, McKinsey’in mevcut çalışan sayısı yaklaşık 40 bine geriledi. 2023 yılı sonunda ise çalışan sayı 45 binin üzerindeydi.

McKinsey, 2023'te başlayan yeniden yapılanma kapsamında 1.400 arka ofis çalışanını işten çıkarmanın yanı sıra geçen yıl veri ve yazılım mühendisliği gibi alanlarda 400 uzmanı işten çıkardı.

Ayrıca konuya aşina kişilere göre, şirket geçen yıl, yıl ortası performans değerlendirme programı aracılığıyla en zayıf performans gösteren danışmanlarına istifa etmeleri yönünde baskıyı artırdı.

Bu işten çıkarmalar, McKinsey’in yaklaşık 100 yıllık tarihinde görülen en büyük personel çıkarmalarından biri olarak kayda geçti.

Dava ve sektördeki daralma etkili oldu

McKinsey’in personel azaltmasında sektördeki daralmanın yanı sıra 1,6 milyar dolarlık dava da etkili oldu.

Şirket, ABD’de opioid üreticileriyle olan çalışmaları nedeniyle 1,6 milyar dolarlık yasal uzlaşma bedelini kabul etmişti.

Pandemi döneminde yaşanan danışmanlık patlamasının ardından McKinsey'nin personel sayısı, temel danışmanlık hizmetlerinin ötesine geçip daha büyük ölçekli proje uygulamalarına yönelmesiyle 2023'e kadar geçen beş yılda neredeyse üçte iki oranında arttı.

Ancak danışmanlık patlaması sona erdiğinden beri, profesyonel hizmet gruplarından gönüllü olarak ayrılan personel sayısı rekor düşük seviyelere geriledi.

McKinsey'nin küresel yönetici ortağı Bob Sternfels , geçen yıl meslektaşlarına şirketin 2024 yılı sonuna kadar "tekrar dengeye kavuşmayı" hedeflediğini söylemişti.