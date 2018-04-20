McNamara: Borç alarm zili çalıyor

20 Nisan 2018

dunya.com

Yatırım yönetimi şirketi GAM UK uzmanlarından Paul McNamara, Türkiye'deki borçluluğun alarm zili çaldığını belirterek, Türkiye'deki borç durumunun Asya'daki 1997 borç krizine benzemeye başladığı yorumu yaptı.

Bloomberg News'in haberine göre, McNamara e-posta notunda, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye tüm maddelere uyuyor: Şirketlerin büyük dış borcu, cari işlem açığı, azalan rezervler... Yabancı yatırımcıların kayıtsız kaldığını düşünüyoruz. Bankalar yabancı kredileriyle ilgili sorunları henüz görmüyor ancak sorun çıkarsa bu çok hızlı olur ve bu çok kritik bir konu."

Bloomberg de haberde, Türkiye'de hükümetin büyüme konusundaki istekliliğinin yan etkisi olarak dış borç dengesinin bozulduğunu, bu durumun yatırımcıları tedirgin ettiğini yazdı.

Haberde, geçen yıl ekonomide yaşanan 7,4'lük büyümeye rağmen cari işlem açığı şubata kadarki 12 aylık dönemde 53 milyar dolara yükseldiği, birçok büyük şirketin son dönemde borçlarını ödemekte zorlandığı belirtildi.