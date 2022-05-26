MEB'den Türkiye Maarif Vakfı'na 1.87 milyar TL kaynak

Türkiye Maarif Vakfı'na vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderleri karşılanmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1.87 milyar TL'ye kadar kaynak aktarılabilecek.

Kaynak aktarımına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararın amacı; "yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alacak eğitmenler yetiştirmek, tüm eğitim süreçlerinde burs sağlamak, ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Maarif Vakfı'na kaynak aktarılması" şeklinde belirtildi.