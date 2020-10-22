MEB'e bağlı okulların pansiyon ücreti ortalama yüzde 9,8 artacak
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ortalama yüzde 9,8 artacak.
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerine göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 9,8 artışla 4 bin 20 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9,9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.
2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:
Okul türleri ve kademesi 2020 (TL-ücret) 2021 (TL-ücret) Artış Oranı (yüzde)
İlköğretim Kurumları 3.660 4.020 9,8
Ortaöğretim Okulları 3.660 4.020 9,8
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları 4.110 4.520 9,9
Kaynak: AA