Meclise sunuldu! İsa Karakaş duyurdu: İşçi için de banka promosyonunun kapıları açılabilir!

Özel sektör çalışanlarının banka promosyonlarından yararlanabilmesi için muhalefet tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu. Teklif, banka promosyonları konusunda kamu ve özel sektör çalışanları arasında var olan eşitsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Eşitsizlik gündeme taşındı

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, konuya ilişkin resmi Youtube hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda özel sektör işçilerinin banka promosyonlarından mahrum bırakılmasının çalışma barışını olumsuz etkilediğini belirtti. Karakaş, "Kamu çalışanları ve emekliler, banka promosyonlarından yararlanıyor. Ancak özel sektör çalışanlarının büyük çoğunluğu bu haktan yoksun. Bu durum ciddi bir eşitsizlik yaratıyor" dedi.

Kanun teklifinin içeriği

TBMM’ye sunulan teklifinde ise şu ifadeler yer alıyor:

* Özel sektör işverenleri, çalışanların maaşları üzerinden bankalarla yaptıkları anlaşmalardan doğan promosyon gelirlerini ya kendileri almakta ya da çalışanlarla paylaşmamaktadır. Bu durum, aynı sistemden kaynaklanan bir gelirin bazı çalışanlara tanınıp bazılarından esirgenmesi sonucunu doğurmaktadır.

* Maaş promosyonları, işçilerin ücretleri üzerinden elde edilen bir gelir olduğundan, bu gelirin işçilere ait olması hakkaniyetin bir gereğidir. İşverenin, işçinin ücretini ödemek için banka ile yaptığı protokolden doğan menfaatin işverene ait olması için hiçbir haklı gerekçe bulunmamaktadır.

* Bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler ve yoğun rekabet ortamı, kurumsal müşterilere sunulan hizmetlerin ve avantajların artmasını sağlamıştır. Özel sektör çalışanlarının bu gelişmelerden mahrum bırakılması, hem çalışma barışını bozmakta hem de haksız bir uygulamaya dönüşmektedir.

* Bu düzenleme ile özel sektör çalışanlarına da banka seçme özgürlüğü tanınmakta ve promosyon haklarından tam olarak yararlanmaları sağlanmaktadır. Düzenlemenin işverenlere getirdiği yükümlülükler, çalışanların haklarının korunması ve bankacılık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanabilmeleri için gerekli asgari düzeyde tutulmuştur.

* Promosyon ödemelerinin eşit dağıtılması ve sürecin şeffaf yürütülmesi ile ilgili düzenlemeler, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları önlemeyi amaçlamaktadır. İşçi temsilcilerinin sürece katılımının sağlanması ise, hakların etkin kullanımını güvence altına alacaktır” gerekçeleriyle kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki eşitsizliği gidermeyi, çalışanların mali haklarını genişletmeyi ve çalışma hayatında adaleti sağlamayı amaçlayan düzenleme öngörülmektedir.

“Devlete ek yük getirmiyor”

Karakaş, teklifin devlete ek bir yük getirmediğine dikkat çekerek, "Bu düzenleme, yalnızca işçilerin maaşları üzerinden bankaların sunduğu promosyonların, hakkaniyetli bir şekilde çalışanlara verilmesini öngörüyor. Umuyoruz ki tüm partiler destek vererek bu yasa bir an önce çıkar" ifadelerini kullandı.