Meclis'te ekonomi mesaisi başlıyor: Gündemde neler olacak?

Ekonomi yönetimi ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları, yeni vergi paketinin detayları üzerinde çalışmaya başladı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Meclis tatile girmeden önce çıkarılan ilk pakette yer verilmeyen, gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezaların artırılması, borsada hisse alım satımından işlem vergisi, kripto varlıklardan ise hizmet bedeli alınması gibi başlıklarda düzenleme yapılması bekleniyor.

Yeni pakette hangi başlıklara yer verilecek?

Yapılacak çalışmanın detaylarında ilk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden doğrudan kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni pakette yer alacağı öğrenildi. Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması gibi başlıklara da yeni pakette yer verileceği belirtildi.

Gelir vergisi ve KDV oranlarında değişiklik olmayacak

Bu ayın başında güncellenen yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) vergi harcamalarının gözden geçirilerek etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılacağı belirtiliyordu. AK Parti kaynakları, bu hedef doğrultusunda da ekonomi torbasında bazı düzenlemeler yapılacağını dile getirdi. Parti kurmayları “Vatandaşı etkileyecek yeni bir vergi söz konusu değil. Ne gelir vergisi ne KDV oranlarında değişiklik olmayacak. Ama kayıt dışı alanlar var. Bunların kayıt altına alınmasına yönelik bazı düzenlemeler olacak. Sadece vergi alanında değil; istihdam konusunda da kayıt dışılık var. Bunlara yönelik tedbirler var. Bir de bazı muafiyetler var. Örneğin, istihdam destekleri var bazı alanlarda ama bakıyorsunuz, bu desteklere rağmen ne istihdamda artış olmuş ne de kayıt dışılık önlenmiş. Bu muafiyetlerin büyük bölümü kaldırılacak” dedi.

Ekonomi paketinde istihdam, esnek çalışma gibi başlıklar yer alacak…

OVP’de ayrıca ‘Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları, iş ve özel yaşam dengesinin gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirileceği’ belirtilmişti. OVP’de, bu düzenlemelerin 2025 yılının ilk çeyreğinde uygulamaya alınacağı şeklinde bir takvimlendirme yer alıyor. Bu durumda, yılbaşına kadar yasanın çıkması gerekiyor. Meclis açıldığında gündeme gelecek olan yeni ekonomi paketinde istihdam, esnek çalışma gibi başlıkların da yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tasarrufun güncel ekonomik karşılığı ne kadar?

2009 yılından beri uygulanan VAP Destek Programı kapsamında, 626 verimlilik artırıcı projeye 174 milyon TL (güncel fiyatlarla 480 milyon TL) hibe destek verildi. Söz konusu projelerle yıllık 149 bin 163 Ton Eş değeri Petrol (TEP), kümülatif olarak 998 bin 554 TEP enerji tasarrufu sağlandı. Tasarrufun güncel ekonomik karşılığı, yıllık 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.