Meclis'te 'torba tasarı' sunumu

05 Ekim 2017

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülmesine başlandı.

Komisyonda sunum yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 9 ana başlık altında toplanan 130 maddelik tasarının istihdam ve yatırımların teşviki, vergi kanunları, vergi mükelleflerine sağlanan yeni kolaylıklar, iletişimin vergilendirilmesi, kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması, kaçak sarmalık tütün ticareti ile mücadele, 2017 yılı Bütçe Kanunu ile Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi limitinin artırılması ile OVP'de öngörülen kamu maliyesi hedeflerine ulaşmak amacıyla gelir artırıcı önlemler ve bunlardan Savunma Sanayii Fonu'na yapılacak aktarımlara ilişkin düzenlemelerin tasarıda yer aldığını söyledi.

Asgari ücret bin 404 liranın altına düşmeyecek

İstihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik edici düzenlemeler hakkında bilgi veren Ağbal, asgari ücretin bin 404 lira olarak uygulandığını hatırlattı. Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle eylül ayından itibaren bazı çalışanların gelirinin bin 404 liranın altına düştüğünü dile getiren Ağbal, "Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var." diye konuştu.

Şehir içinde kalmış sanayi siteleri taşınacak

Organize sanayi ve endüstri bölgeleri ile serbest bölgelere ilişkin düzenlemeler hakkında da konuşan Ağbal, şehir içinde kalmış küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınmasının bu kapsamdaki önemli düzenlemelerden olduğunu ifade etti. Ağbal, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarına ait taşınmazları şehir dışına taşınacak sanayi sitelerinin kullanımına sunmak amacıyla bir madde taslağı, kanun tasarısının içinde yer alıyor. Böylelikle kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri sanayi sitesi kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak devredeceğiz. Diğer illerde ise emlak vergisi değeri üzerinden peşin veya taksitle satılması öngörülmektedir."

Ağbal, söz konusu düzenlemeyle şehir içinde kalmış, genişleme potansiyeli olan, işini büyütmek isteyip büyütemediği yerlerde küçük esnaf ve sanayicinin talebini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Ot bedeli alınmayacak

Naci Ağbal, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve yerleşim alanları içindeki sanayi bölgelerinin yerleşim yeri dışına çıkarılması için kuruluş ve genişleme aşamalarında ihtiyaç duyulan mera vasıflı yerlerin söz konusu bölgelere tahsis edilmesi halinde alınan ot bedelinin artık alınmaması yönünde bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

İmalat sanayi yatırımlarına vergi teşviki

İmalat sanayisi sektörü yatırımlarına 2018 yılında kurumlar ve katma değer vergileri üzerinden teşvik verileceğini anlatan Ağbal, "Düzenlemeye göre 2018'de imalat sanayisi sektöründe olmak koşuluyla teşvik belgesine sahip veya teşvik belgesi alacak yatırımcılar 2018 yılında yaptıkları yatırım harcamaları için mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu'nda tanımlanan katkı oranlarını 15'er puan artırıyoruz." dedi.

Ağbal, gelecek yıl yapılacak söz konusu yatırım harcamaları için kazanca yüzde 100 indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yatırım döneminde hak edilecek yatırıma katkı tutarının tamamının diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan indirilmesine imkan sağladıklarını ifade eden Ağbal, "2018 yılında ne kadar yatırım harcaması yaparsanız diğer kazançlardan, elde ettiğiniz bütün kazançtan bu harcamayı düşme imkanı veriyoruz." diye konuştu.

Ağbal, özellikle inşaat harcamalarıyla ilgili indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin iadesinin önünü açtıklarını belirtti.

Kooperatiflerin vergi muafiyetlerine düzenleme

Tasarıda, kooperatiflerin vergi muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler bulunduğunu dile getiren Ağbal, belirli kooperatiflerin sadece ortaklarıyla muamele yapmaları halinde Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulduklarını, ortak dışı işlem yapmaları halinde kooperatiflerin bütün vergi muafiyeti haklarını kaybettiklerini hatırlattı.

Ağbal, kooperatiflerin büyümeleri, gelişmeleri ve farklı sektörlerde yatırım yapmaları açısından önemli bir düzenleme yaptıklarını vurgulayarak, "Herhangi bir kooperatifin elinde sermaye olabilir veya bir kısım ortak dışı işlemler için gerekli olmayan ihtiyaç fazlası varlıkları olabilir. Bunları değerlendirip ticari faaliyetlerini artırmaları için imkan getiriyoruz. Bir kooperatif ortak dışı işlem yapsa bile vergi muafiyeti kalkmayacak. Ortak dışı işlemleri işletme kayıtları içinde ayrı hesaplarda izleyecek. İnanıyorum ki birçok kooperatifimiz bu maddeden sonra birçok alanda yapmayı planlardıkları yatırımları yapma imkanına kavuşacaklar." diye konuştu.

Yatırımını tamamlayamayanlara ilave süre

Yatırımcılara geçmişte verilen Hazine arazilerine ilişkin düzenleme yapıldığını ifade eden Ağbal, yatırımlarını öngörülen sürede tamamlayamayan bazı yatırımcılara iki yıllık ilave süre tanındığını söyledi. Ağbal, "Yatırımcılarımız bu süre içinde ya yatırımlarını tamamlayacaklar ya da tamamlamamış olurlar veya tamamlamak istemiyorlar ise yatırımın bulunduğu mevcut tamamlama oranına göre ya rayiç bedel ya da Emlak Vergisi ödemek suretiyle bu taşınmazları edinebilecekler." ifadelerini kullandı.

Kamu ihalelerine katılan isteklilerin teminat mektubu teminine ilişkin düzenleme hakkında da bilgi veren Ağbal, kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edilmesini sağladıklarını belirtti.

Bakan Ağbal, çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışacak olanların Merkezi Yeterlilik Kurumundan almaları gereken belge kapsamındaki masraflarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya devam edeceğini bildirdi.

Arazi metrekare bedeli artışına üst sınır

Emlak Vergisi değerinin belirlenmesine üst limit getirdiklerini anlatan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında ödenecek Emlak Vergisi hesabında kullanılacak arsa ve arazi metrekare değerleri bu sene içinde belediyelerin komisyonları tarafından tespit edildi. Hepimize benzer şikayetler geldi. Fahiş arsa arazi metrekare değer artışlarıyla karşılaştık. Kanun tasarısıyla getirmiş olduğumuz düzenlemede komisyonların belirlemiş olduğu kararları ortadan kaldırmıyoruz. Sadece 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında uygulanmak üzere Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare arazi bedelinin 2017 yılına göre en fazla yüzde 50 artırılmasına ilişkin sınırlama getiriyoruz. Böylece vatandaşımız herhangi bir şekilde ödemiş olduğu arsa ve arazi metrekare değerinin yüzde 50'sinden daha fazla bir yükümlülükle karşılaşmayacak."

Finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketlerine kolaylıklar getirdiklerini anlatan Ağbal, söz konusu şirketlere, ayırdıkları özel karşılıkları vergi matrahından düşmeleri olanağı tanındığını belirtti.

Naci Ağbal, alacağını tahsil edemeyen bankaların, borçlunun gayrimenkulünü iki yıldan önce elden çıkarsa bile elde ettikleri kazancın yüzde 75'inin Kurumlar Vergisi'nden istisna olduğunu hatırlatarak, yeni düzenleme kapsamında aynı istisnayı finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri için de getirdiklerini kaydetti.