Meclis’te yeni haftada vergi paketi ve bütçe mesaisi

Meclis bu hafta vergi paketini ele alırken, Plan ve Bütçe Komisyonu dört bakanlığın 2026 bütçesini görüşecek.

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine uygulanan harç istisnası kaldırılarak, satış bedeli üzerinden bin TL’den az olmamak üzere nispi noter harcı alınacak. Sıfır ve ikinci el araç satışlarında ise binde 2 oranında harç tahsil edilecek.

Yanlış beyana ağır yaptırım

Gayrimenkul satışlarında beyan edilen değerle ilgili cezalar da artırılıyor. Mevcut durumda yüzde 25 olan yanlış beyan cezası bir kat artırılacak.

Mesken kira gelirlerinde emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlar hariç olmak üzere gelir vergisi istisnası kaldırılıyor. Bu kapsamdaki mükellefler, kira geliri ne olursa olsun vergi ödeyecek.

Sigorta prim desteklerinde de düzenlemeye gidiliyor. Doğum hariç tüm borçlanmalarda prim oranı yüzde 32’den yüzde 45’e yükseltilecek. Durdurulan Bağ-Kur sürelerinin ihya prim oranı da aynı seviyeye çıkarılacak. Prime esas kazanç üst sınırı ise asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltilecek.

Dört bakanlığın bütçesi komisyonda

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bu hafta Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri ele alınacak.