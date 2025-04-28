Mediobanca'dan Banca Generali'ye 6,3 milyar Euro'luk teklif
İtalya'da yatırım bankası Mediobanca SpA, sigorta şirketi Assicurazioni Generali SpA'nın varlık yönetimi birimi Banca Generali'yi satın almak için 6,3 milyar Euro'luk teklifte bulundu.
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Mediobanca’dan yapılan açıklamaya göre; satın almadaki hedef, Banca Generali'yi Mediobanca'nın varlık yönetimi bölümüne entegre etmek...
İtalyan sanayisine kredi veren yatırım bankası olarak bilinen Mediobanca da şu anda yerli rakibi Monte dei Paschi di Siena'nın (MPS) devralma teklifiyle karşı karşıya bulunuyor.