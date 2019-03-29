Medya yatırımlarında aslan payı televizyonun

29 Mart 2019

Reklamcılar Derneği’nin 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, toplam medya yatırımları 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,9 artışla 11 milyar 2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Reklamcılar Derneği, bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte iş birliğiyle hazırladığı 2018 Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'nu, düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı.

Toplantıya, Reklamcılar Derneği Asbaşkanı Banun Erkıran ve Deloitte Danışmanlık Telekomünikasyon ve Medya Sektörü Lideri Alper Günaydın da katıldı. Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan İkiler, toplantıdaki konuşmasında, raporun yıllardır sürdürdükleri bir çalışma olduğunu belirtti.

Verilerin temelde derneğin üyesi olan medya planlama ve satın alma şirketleri tarafından sağlandığını dile getiren İkiler, "Son iki yıldır, veri bazımızı genişlettik. Radyo, Televizyon Üst Kurulun (RTÜK) Reklamverenler Derneği (RVD), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Interactive Advertising Bureau (IAB Türkiye), Mobile Marketing Association (MMA) ve Nielsen gibi farklı paydaşlardan alınan verileri bütünleştirme sorumluluğunu da Deloitte'a verdik. Bu rapor salt medya ajansı ve reklam verenler tarafından değil, yerli ve yabancı yatırımcılar, medya kuruluşları, akademya tarafından da yaygın biçimde kullanılıyor. Rapora bir 'iletişim pusulası' diyebiliriz. Sürekliliği nedeniyle trendleri ortaya koyan bir değeri var." diye konuştu.

İkiler, rapor sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının sağladığı verilerle oluşturulan medya yatırımları 2018 yılında 8 milyar 252 milyon TL olarak gerçekleşti. Yaratıcı işler, yapım, baskı, BTL, sponsorluk ve reklamveren hizmet bedellerini içeren ve toplam yatırımların yüzde 25’ini oluşturan reklam yatırımları ise 2 milyar 751 milyon TL oldu. Toplam medya ve reklam yatırımları önceki yıla göre yüzde 2,9 büyümeyle geçen yıl 11 milyar 2 milyon TL olarak kaydedildi."

Televizyon pazardaki liderliğini koruyor

Reklamcılar Derneği üyesi medya planlama ve satın alma kuruluşlarının verileri ile birlikte RTÜK başta olmak üzere diğer sektör-medya örgütlerinden sağlama amaçlı veri toplanarak oluşturulan rapor, sektörün geleceğine yön vermeyi amaçlıyor.

Reklamcılar Derneği’nin medya ve reklam yatırımları alanında yurt içi ve yurt dışı piyasalar, yatırımcılar, medya kuruluşları ve akademya için hazırladığı veriler, sektörel istatistik olarak kabul görüyor.

Rapora göre, medya yatırımlarındaki büyümede itici güç olan sektörlerin başında gıda yer aldı. Kozmetik ve kişisel bakım ikinci, perakende üçüncü oldu.

Reklam yatırımları en çok büyüyen sektörlerin başında kozmetik ve kişisel bakım gelirken bu sektörü perakende ve turizm izledi.

Medya yatırımlarında en büyük payı yüzde 47 ile bir kez daha televizyon kuruluşları aldı. Dijital mecraların pastadaki payı yüzde 28,9’a yükselirken, üçüncü sırada yüzde 10,3 ile açıkhava yer aldı. 2017 yılında ikinci sırada yer alan basın yatırımları yüzde 19 düşerek yüzde 9,5 pazar payı ile 2018’de dördüncü sıraya geriledi.

2018 yılında televizyonlara yapılan medya yatırımı 3 milyar 875 milyon TL olarak gerçekleşirken, dijital mecralara 2 milyar 385 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

Küresel medya yatırımları artmaya devam ediyor

Raporda yer verilen Zenith 2018 Aralık verilerine göre dijital medya yatırımları ile birlikte küresel medya yatırımları artışını sürdürüyor.

2017 yılı itibarıyla dijital medya yatırımları dünyada ilk defa diğer tüm mecraların önüne geçerek en büyük paya sahip mecra olduğu kaydedilen raporda, bu mecranın 2018’de toplam medya yatırımları içerisindeki payını diğer mecralara göre daha da hızlı artırdığı vurgulanıyor.

2018 yılında dünya genelinde yüzde 4,5 büyüdüğü tahmin edilen toplam medya yatırımlarının, yüzde 41’i dijital mecralara yapılırken, dijital büyüme payını ağırlıklı olarak yazılı basın ve TV’den aldı.

Kaynak: AA