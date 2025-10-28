Mega Millions çılgınlığı, 714 milyon doları aştı

Cuma gecesi yapılan Mega Millions çekilişinde şanslı sayılar 11, 18, 31, 51, 56 ve altın Mega Ball 24 olarak belirlendi. Ancak hiçbir bilet tüm altı sayıyı eşleştiremedi.

Böylece büyük ödül, bir sonraki çekiliş için 714 milyon dolara çıktı.

482 bin kişi ikramiye kazandı

Her ne kadar büyük kazanan çıkmasa da, 482 bin 430 bilet farklı kategorilerde ödül kazandı. Toplam küçük ikramiyelerin tutarı 11,7 milyon dolar oldu.

En son 27 Haziran’da 348 milyon dolarlık bir ikramiye sahibini bulmuştu.

Kazanma ihtimali 290,5 milyonda bir

Yeni rakamla birlikte mevcut ödül, Mega Millions tarihindeki dokuzuncu en büyük jackpot unvanını aldı. Oyunun bugüne kadarki en yüksek kazançları, 2023’teki 1,602 milyar dolar ve 2018’deki 1,537 milyar dolar ödülleriydi.

Mega Millions biletleri 45 eyalette, Washington D.C. ve ABD Virjin Adaları’nda 5 dolar karşılığında satılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali ise sadece 290,5 milyonda bir.