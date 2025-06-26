Mega Polietilen, konkordato sürecinden feragat ediyor: Mahkemeye başvurdu

Mega Polietilen, konkordato sürecinden feragat etmek için Mahkemeye başvurdu.

Mega Polietilen'den KAP'a yapılan açıklamada, Şirket'in sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yürüttüğü mali yapılandırma ve operasyonel verimlilik çalışmaları sayesinde finansal yükümlülüklerini kendi öz kaynakları ve kurumsal kaynak planlaması çerçevesinde karşılayabilecek duruma geldiği belirtildi.

Bu gelişmeler neticesinde, Şirket konkordato sürecinden feragat etme yönünde irade gösterdi ve ilgili mahkemeye gerekli başvuruyu gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Mega Polietilen A.Ş., içinde bulunduğu yeniden yapılanma sürecini yalnızca bir kriz yönetimi aracı olarak değil, aynı zamanda güçlü bir finansal dönüşüm fırsatı olarak değerlendirmiştir. Bu süreçte üretim kapasitesini ve ticari faaliyetlerini aksatmadan sürdüren Şirketimiz, borçlarını ödeme konusundaki kararlılığıyla da paydaşlarına güven vermeye devam etmektedir" denildi.