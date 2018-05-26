Megakent'in 5'te 4'ü kirasını ödemiyor

26 Mayıs 2018

Herhangi bir sebeple kiranın ödenememesi durumunda mülk sahiplerinin haklarını koruyan kira sigortası Türkiye'de aktif olarak kullanılmaya başlayalı bir yıl olurken geçen sürede kirasını ödemeyen kiracıların bulunduğu şehirlerin başında İstanbul geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ray Sigorta'nın hayata geçirdiği Trink kira sigortasının satış organizasyonunu üstlenen Kuzey Sigorta’nın Genel Müdürü Derya Gülgeç, mülk sahiplerinin kira gelirlerini ödenmeme riskini güvence altına alan Trink kira sigortasının bir yılını doldurduğunu belirtti.

Gülgeç, hasar taleplerinin önemli bir bölümünün İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldiğine dikkati çekerek, "Bize gelen hasar taleplerinde İstanbul, yüzde 79 ile kirasını ödemeyen kiracıların olduğu şehir olarak başı çekiyor. Diğer taraftan Anadolu’da kirasını ödemeyen kiracı yüzde 1-2 seviyesinde." dedi.

Gülgeç, kira kaybını önleyen bu sigortanın, mülk sahipleri gibi kiralama işlemlerine aracılık eden emlak ofislerinin de yoğun olarak ilgisini çektiğini belirterek, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de 400'den fazla emlak ofisinde ürünlerinin tanıtıldığını kaydetti.

Gülgeç, emlak ofislerinin de kiralama işlemlerinde kolaylık sağladığından dolayı son dönemlerde günde 40 civarında yeni müracaat aldıklarını, birçoğunun poliçeleştirildiğini, bilinirliğinin artmasıyla mülk sahipleri için çok önemli bir opsiyon haline geldiğini söyledi.

Kaynak: AA