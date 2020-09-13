Mehmed Evyap: İnovasyon ve yüksek pazarlama yatırımı, Türkiye’deki işlerimizi ciddi oranda büyüttü

13 Eylül 2020

Evyap CEO’su Mehmed Evyap, Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın Dünya Gazetesi sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında sorularını yanıtladı.

Mehmet Evyap:

Evyap’ın ilk ürünü katı sabundur. Halen de üretimimizin ağırlığı katı sabundur. Sıvı sabun ve öteki temizlik maddeleri de üretiyoruz. Katı sabun, sıvı sabun ve kolonyada mart ve nisan aylarında çok yüksek bir taleple karşılaştık. Sorumlu ve vicdanlı işveren olarak öncelikle çalışanlarımızın sağlığını düşündük. Çalışan sayımız bu dönemde elbette azaldı. Azalmış personelle daha yüksek üretim yapmamız gerekti. Temizlik tarafında asimetrik bir talep artışı oldu. Bunun stresini yaşadık. Kovid döneminde en çok talep kolonyada oldu. Eskiden kolonya satışımız iki bayram öncesi olurdu. Virüs ile birlikte kolonya her yere girdi. Kolonyacı değiliz biz. Kolonyacıların satışı iki-üç kat arttı. Alkol karaborsaya düştü bu dönemde. Üretim artışını sağlayabilmek için bu dönemde eleman alımı yaptık. 200’e yakın yeni elaman aldık. Sıvı sabunda ise mart, nisan aylarında büyük artış olmuştu. Sorumlu işveren olarak endişeliyim. Çalışanlarımızı korumak için gereken önleri titizlikle alıyoruz. Genel olarak söylüyorum insanlar da bıktılar, yoruldular. Evyap grubunun aktif olduğu sektörler; katı sabunla başladığı yolda, kişisel bakım işi, limancılık işi, Malezya’da yaptığımız kimya işi. Malezya’ya gidişimiz sabunculuğuz içindi. 85 yıl boyunca hayvansal yağ ile üretim yaparken, palm yağına geçmeye karar verdik. Hayvansal yağ pazarı gelişmiyor. Palm yağında tedarik havuzu daha geniş. 250 milyon dolarlık yatırım yaptığımız Malezya’daki işimiz, sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Palm yağının yüzde 80’i gıda içindir. Gelir düzeyi düşük ülkeler için önemli bir gıda kaynağı. Palm yağını parçalayarak, hem sabunun hem de süt üretimini artırmak üzere hayvan yeminin malzemesini çıkarıyoruz. Bundan yararlanabilmek için Evyap hayvancılık şirketi kurduk. Henüz başladık. Batı’da bilinçli besleme yaptıkları için inek başına süt üretimi 30-35 kilo. Türkiye’de ise 15-20 kilo. Hayvan yemine palmatik asit karıştırdığınızda süt verimi artıyor. Mısır’daki işlerde istikrar yok. Mısır ortalama gelir düzeyi düşük bir ülke. Bu ülkede şampuan ve benzeri ürünler az satılıyor. Ama katı sabun pazarı yüksek. Bu nedenle bizim için iyi pazar. Mısır ile Türkiye arasındaki politik sorunlar var. Ama bu durum işlerimizi durdurmadı. Türklerin işler bir miktar yavaş yapılıyor, ama engelleme yok. Ciromuzun yüzde 55’i yurtdışı kaynaklı. Kovid döneminde işlerimiz büyüdü. Kişisel bakım ürünlerinde kendimize yeni bir yol çizdik. Kuruluşta, üretim merkezli başladık. Merkezimizde fabrika vardı. Ama marka gücü, kanaldaki güç daha önemli hale geldi. Sanayici gücümüz yüksek, marka gücümüz düşük. Oysa rakiplerimizin ki tersi. Bu nedenle, marka konusuna ağırlık vermeye stratejik olarak yöneldik. Çünkü, tüketici tercihini markaya göre yapıyor. Marka gücümüzü büyütebilmek için marka yatırımını artırmaya, satış-pazarlama alanındaki bütçemizi büyütmeye karar verdik. Bunun sayesinde ciddi büyüme sağladık. İnovasyon ve yüksek pazarlama yatırımı, Türkiye’deki işlerimizi ciddi oranda büyüttü. İşimize karşı duygusal bir bağımız var. Ailemiz işe tutku ile sevgi ile bağlı. Paydaşlarımız olan çalışanlarımızın, müşterilerimizin, devletin, iş ortaklarımızın kazanma hakkına hep saygı duyduk.