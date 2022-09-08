Mehmet Nane: Havacılık sektörü tüm unsurlarıyla birleşmeli

Bestenigar KARA

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı ve Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, havacılık sektörünün bilançosundaki 650 milyar dolarlık borç ile mücadele edebilmesinin yolunun sektörünün tüm unsurları ile birleşmesinden geçtiğini söyledi.

Havayolu ve seyahat teknolojileri şirketi Hitit tarafından düzenlenen ‘Hitit Partner’s Event’ kapsamında konuşan Nane, küresel iş dünyasının hızla değiştiğine dikkat çekerek “Enflasyon yükseliyor ve küresel ekonomik daralma bekleniyor. Dünya Bankası, enerji fiyatlarının 2021’e göre yüzde 50 artacağını öngörüyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, tüm dünyayı Soğuk Savaş’tan bu yana görülen en büyük coğrafik bölünme ile karşı karşıya bırakıyor. Havacılık sektörü ise bilançosundaki 650 milyar dolarlık borç ile mücadele ediyor. Bununla mücadele etmenin yöntemi ise havacılık sektörünün tüm unsurları ile birleşmesinden geçiyor” diye konuştu.

"Sektör 2023’te kâra geçecek"

Nane, havacılık sektörünün 2050 yılında kadar sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sektörün söz konusu hedefe ulaşmasının yüzde 65’inin Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarından (SAF) geçtiğini söyleyen Nane, “Ancak bunu da çoğunlukla bir temel gıda maddesi olan tahıldan elde ediyoruz. Temel konu tahılı gıda olarak kullanan az gelişmiş ülkelerden alıp, sektöre mi kaydıracağız? Havacılığın geleceği için bu konuya birleşerek çözüm bulmamız gerekiyor” dedi.

Havacılık sektöründe pandemi sonrası yeniden canlanmaya dikkat çeken Nane, IATA verilerine göre sektörün 2021 yılında 42 milyar dolarlık kayıp yaşadığını ve zararın bu yıl 9,7 milyar dolara inmesinin beklendiğini vurguladı. IATA Başkanı, sektörünün gelecek yıl kara geçeceğini de sözlerine ekledi.

Bolat: IT ihracatı 2023’te 5 milyar dolara ulaşacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise Türkiye’nin toplam hizmet ihracatının 2021 yılında 55 milyar dolara ulaştığını ve 2022 yılında bu rakamın 80 milyar doları geçmesinin beklendiğini belirtti. Bolat, bilgi teknolojileri (IT) ihracatının ise bu yıl 2,5 milyar doları bulduğunu ve 2023’te bu rakamın 5 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini vurguladı.

NASA kıdemli astronotu sunum yaptı

Havayolu ve seyahat teknolojileri şirketi Hitit tarafından İstanbul Kuruçeşme Divan’da gerçekleştirilen ‘Hitit Partner’s Event’, toplantısı beş kıtadan 40’ın üzerinde havayolu ve seyahat firmasını ağırladı. Sektörünün geleceği ve havayolu teknolojilerindeki son gelişmelerin ele alındığı etkinliğe birçok ülkeden 200’ün üstünde üst düzey yönetici ve temsilci katılım gösterdi. Avrupa Astronot Merkezi ve NASA Kıdemli Astronotu Jean-François André Clervoy, Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç sunum yaptı. Daha sonra sektör uzmanları ile paneller düzenlendi.